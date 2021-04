Laura z "Love Island" już obejrzała, jak "koleżanki" obgadały ją na wizji. "Jest mi BARDZO PRZYKRO"

Wszystko wskazuje na to, że największe emocje w trzeciej edycji " Love Island " już za nami, a widzowie chyba już raczej nie mają co liczyć na większe dramy. Zamiast tego słuchać muszą rozmów o ulubionych zupach uczestników czy oglądać ich randki, na których "wyspiarze" komentują jak "spoko" i "mega" układają się ich relacje. Mimo że do wielkiego finału coraz bliżej, od kilku odcinków nikt z willi nie odpada, a widzowie coraz głośniej zaczynają narzekać na nudę .

Nie da się ukryć, że ostatni "dramatyczny" moment w "Love Island" to odpadnięcie Maćka i Laury z poprzedzającymi to wydarzenie okolicznościami. Budowlaniec z Jarosławia wyrzucił przyprowadzonej z Casa Amor partnerce, że za mało się nim interesuje, a w końcu nie przyjechała do Marbelli na kolonię z koleżankami, tylko go adorować. Maćka dodatkowo "odpaliły" słowa Walerii, która w rozmowie z nim wyznała, że Laura "jest dziwna", udaje uczucie do Maćka, a tak naprawdę podoba się jej Mateusz. Podobną opinie w rozmowie z dziewczynami wyraziła Angela, która zawyrokowała, że Laurze "pali się d*pa", stąd zaloty do byłego Ani i Zery. Dziewczyny ostentacyjnie wstały z łóżka, gdy nowa uczestniczka relacjonowała swoją rozmowę z Maciejem, a za jej plecami śmiały się do reszty uczestników, że nie mogą jej nawet słuchać. Takie zachowanie Walerii i Angeli spotkało się z ogromną krytyką widzów.