Widzowie "Love Island" krytykują Walerię i Angelę: "WSTRĘTNE PLOTKARY"

Od początku trzeciej edycji " Love Island " widzowie zwracali uwagę na to, że w przeciwieństwie do poprzednich odsłon show w tej dziewczyny trzymają się razem i wzajemnie siebie wspierają. Niestety sytuacja zmieniła się, kiedy w wili pojawiła się Laura, "przyprowadzona" z Casa Amor przez Maćka. Bardzo szybko okazało się, że z tej pary nic nie będzie , a budowlaniec z Jarosławia zarzucał nowej partnerce, że zachowuje się, jakby była na kolonii, i bardziej niż na relacji z nim zależy jej na koleżankach.

Widzowie błyskawicznie skrytykowali Maćka za to, że doprowadza kolejną dziewczynę w "Love Island" do łez, ale okazało się, że z Laurą mają też problem dziewczyny. Uczestniczka podpadła im szczególnie tym, że otwarcie mówiła, że w Casa Amor najbardziej spodobał się jej Mateusz, na którego w willi czekała stęskniona Caroline. Nieoczekiwanie sporo do powiedzenia miała w tym temacie Angela, która najwyraźniej zapomniała już, że sama próbowała odbić Mateusza "CJ", gdy pojawiła się na wyspie. Do dyskusji włączyła się też Waleria, której zdaniem Laura udawała zainteresowanie Maćkiem, a w rozmowie z budowlańcem zgodziła się z nim, że nowa uczestniczka "jest jakaś dziwna". Gdy Laura wróciła do dziewczyn po kolejnej "wyjaśniającej" rozmowie z Maćkiem, Waleria i Laura ostentacyjnie wstały z łózka, a w kuchni śmiały się z Laury, mówiąc, że nie mogą nawet jej słuchać.