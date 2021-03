Widzowie "Love Island" żądają usunięcia Macieja z programu: "ŻAŁOSNY DESPERAT"

Nick 6 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Moje przemyślenia po dzisiejszym odcinku: 1. Stella to typ ofiary. To nie przypadek, ze tacy jak Piotrek wybierają takie jak stella i odwrotnie. Inna kobieta nie weszłaby w taka relacje, a nawet gdyby weszła to szybko by się zorientowała w sytuacji i jeszcze szybciej się z tego wyplatała (patrzcie co zrobi laura). Ewidentnie nie jest to zdrowe. Typowy psychopata. Teraz wyczuł, ze po rozłące i rozmowach z dziewczynami ona mu się wymyka to się przyczaił i powie jej wszystko co ona chce usłyszeć. 2. Fajne jest to, ze grupa widzi ta patologie i reaguje 3. W programie ujawnił się kolejny psychopata 4. Komentarze lektora-bezcenne