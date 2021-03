"Love Island". Widzowie mają już dość Maćka: "Jednej zjadł obiad, a drugiej szampana zabrał spod nosa. BURAK"

Podejrzewam 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Ze odbiorcy i sympatycy takich programow nie grzesza poziomem IQ. Oczywiscie szafy maja pelne fajnych ciuchow wypasione telefony, i skonczyli jakis tam kurs fryzjerski kosmetyczny fitnerski czo cos w tym rodzaju i uwazaja sie za bardzo modnych i na czasie. Ale ja wdac sie z nimi w jakas dyskusje na jakis konkretny btemat to juz ich " blask " troche slabnie. To znak czasu coraz wiecej ludzi stac na dobry wyglad eleganckie ciuchy i te telefony za zlotowke w Abonamencie. Ale to nie swiadczy ani o ich dojrzlosci ani inteligencji. Wielu to nie przeszkadza. Dlatego zeby zaistniec robia rzeczy albo przedstawiaja siebie w takim swietle ze kazdy myslacy i inteligentny czlowiek partrzy na to ze wspolczuciem i sie zastanawia do czego to wszystko zmierza.Dlatego nie oglada takich programow bo to tak jak ogladanie TVP-INFO. Normalnie nie da sie tego ani sluchac ani ogladac