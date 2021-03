Widzowie "Love Island" w szoku po tym, jak Maciek porzucił Zerę. "JAKA SZUJA"

Lol 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

W moich oczach Mciek to straszny buc co udowadnia na kazdym kroku, najpierw jak Ania miala szanse tworzyc cos innego z Jerrym to nagle tyle ich laczy, po chwili przyszla inna laska to do niej polecial bo to taki ideal a potem zostawil ja i to jeszcze w takim stylu... wraca do Ani, kaja sie, a potem takie rzeczy gada w tym drugim domu. Ten Piotr od Stelli nie lepszy. Niby taki stanowczy, doswiadczony i wie czego chce a tak naprawdę manipuluje nia, wysmiewa i jest bierno agresywny. Wszedl do domu drugiego i jak on tu sie nie zabawi. Zajebiscie. Unikajcie dziewczyny takich mezczyzn toksycznych.