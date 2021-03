Widzowie "Love Island" oburzeni tłumaczeniami Arsena do Angeli po pocałunku z inną: "ŚWINIA ROKU"

W niedzielnym odcinku " Love Island " doszło do wyjątkowego przeparowania. Dziewczyny miały szansę wybrać kogoś z piątki nowej puli uczestników, którzy pojawili się w wilii, mężczyźni z kolei wracali do domu z miłosnych podbojów w "Casa Amor". Niestety, dla spragnionych emocji widzów, twist z drugą willą nie zmienił dużo w układzie par.

Stella, kuszona przez Czarka i namawiania przez koleżanki z " Love Island ", by dała szansę nowemu chłopakowi, ostatecznie postanowiła pozostać wierną Piotrowi, nie Piotrkowi . Kolega Karoliny Gilon, wielokrotnie krytykowany przez widzów za toksyczne zachowanie w związku, z "Casa Amor" też wrócił sam, ale już na dzień dobry domagał się od partnerki wyjaśnień , co robiła pod jego nieobecność.

Co ciekawe, wcale nie jest wykluczone, że dwójka trenerów personalnych z Warszawy będzie nadal rywalizować o serce Stelli, bo Cezarego do swojej pary wybrała Ania . 26-latek od początku wpadł w oko 29-latce, ale w obliczu jego zalotów do brunetki z Zielonej Góry, Ania, zdawało się, bardziej skłaniała się do wyboru innego nowego kandydata z "Casa Amor". Jej wybór może zaskakiwać tym bardziej, że przed przeparowaniem deklarowała smutno, że nie chce być już niczym "drugim wyborem" i "planem B" . Maciej, z którym Ania tworzyła parę, po kilku nieudanych "rozmowach kwalifikacyjnych" z drugiej willi ostatecznie powrócił z niejaką Laurą.

Widzowie z napięciem wyczekiwali też rozstrzygnięć w parze Arsen-Angela. O ile samozwańcza influencerka z Wrocławia od początku dawała jasno do zrozumienia, że nie jest zainteresowana nawet obdarzeniem jednym spojrzeniem innego chłopaka, i zdarzyło się jej zapłakać z tęsknoty, Arsen w "Casa Amor" bawił się wyśmienicie. Kajakarz do willi wrócił jednak sam, ku ogromnej uciesze Angeli. Para odbyła później pogawędkę, w której chłopak przyznał się, że wymienił namiętny pocałunek z jedną z dziewczyn w drugiej willi. Od razu wytłumaczył, że zrobił to "z poświęcenia dla grupy", by wygrać zadanie. Co ciekawe, takie samo wyzwanie spotkało Angelę w willi, ale ta odmówiła pocałunku w usta. Niemniej zapewnienia chłopaka wyraźnie ją uspokoiły, czego nie można powiedzieć o widzach. Fani "Love Island" w komentarzach na Instagramie nie zostawili na Arsenie suchej nitki.