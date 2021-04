Maciej z "Love Island" refleksyjnie o swoim udziale w programie: "W kilku momentach NABROIŁEM"

Maćkowi z Jarosławia trzeba oddać to, że, tuż za Piotrem-nie-Piotrkiem, był sprawcą największych emocji w dobiegającej powoli końca trzeciej edycji "Love Island" . Niestety obaj uczestnicy "wsławili się" toksycznym zachowaniem wobec partnerek. O ile jednak Piotr-nie-Piotrek od początku programu gnębi wiernie "tylko" Stellę, Maciek, przez widzów pieszczotliwie nazywany grabarzem, na "Wyspie Miłości" do łez zdołał doprowadził aż trzy swoje kolejne partnerki .

Budowlaniec w "Love Island" dał się poznać jako osoba o bardzo delikatnym ego, wyczulona mocno na to, jak postrzega go grupa. Zerze zarzucał, że ośmiesza go przed kolegami i koleżankami, żartując z niego, że... lubi spać, po czym w okrutny sposób porzucił ją na przeparowaniu. Laurze wypominał, że nie zabiega o niego wystarczająco, a przecież to dzięki jego łaskawości w ogóle trafiła do willi. Na koniec zarzucił jej nieszczerość i twierdził, że wszyscy domownicy są przeciwko niej. Na pewno do swoich racji udało mu się przekonać Angelę i Walerię.