Tak Nathalia z "Hotelu Paradise" wyglądała PRZED OPERACJAMI! (ZDJĘCIA)

Idąc do Hotelu Paradise, uczestnicy marzą nie tylko o wygranej. Wielu z nich ma chrapkę przede wszystkim na sławę. Próbują więc zaistnieć na wszelkie sposoby, czy to jeszcze kontrowersyjnym zachowaniem w programie, czy już po powrocie do kraju, zmieniając swoje konto na Instagramie w jedną wielką reklamę wszelkiej maści produktów. W obecnej edycji nie brakuje kilku charakterystycznych twarzy, które być może na dłużej zagoszczą na rodzimym podwórku show biznesowym. Mowa między innymi o Nathalii.