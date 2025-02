Laura Zawadzka relacjonuje dzień z życia samodzielnej matki

Laura Zawadzka traumatycznie wspomina okres ciąży i pierwsze miesiące po narodzinach dziecka. Zamiast skupić się na prawidłowym rozwoju dziewczynki i stopniowym powrocie do formy, świeżo upieczona mama twierdzi, że musiała wysłuchiwać wiecznych pretensji i wrzasków swojego ówczesnego partnera . Mało tego, wszystko wskazuje na to, że kiedy oczekiwała przyjścia córki na świat, Maciej Mars szukał dodatkowych wrażeń w ramionach innych kobiet.

Ojciec małej Zoi nieśmiało mówi o chęci powrotu do swojego dawnego życia. Jego ekspartnerka wyraźnie dała mu do zrozumienia, że nie zamierza wracać do przeszłości. Postawa byłej uczestniczki "Love Island" może służyć za przykład dla innych kobiet, którym wydaje się, że samotne macierzyństwo całkowicie odbiera im szanse na odzyskanie równowagi psychicznej, a w dalszej perspektywie - powrót do szczęśliwej codzienności.