Laura Zawadzka publikuje SZOKUJĄCE NAGRANIE z awantury przy karmieniu córki. Jej partner obrzucił ją stekiem wyzwisk

taka sytuacja pokazuje ile są warte te wykreowane , cudowne opowieści z instagrama. człowiek czasem ogląda i tylko się dołuje , bo ma takie "zwyczajne, nudne " życie. ale później wylewa sie takie bagno i okazuje sie, ze to twoje nudne , spokojne , stabilne życie jest tysiąc razy lepsze , bo masz normalną relacje , zdrowie i najblizszych którzy maja dla ciebie wielkie znaczenie. a tu wiecznie piękne obrazki, opowiadanie w wywiadach jak to się chce byc cudownym ojcem i mężem , a za kulisami jest się żałosnym psychopatycznym dupkiem z wybujałym ego. doceniajcie to co macie i bądźcie dla siebie dobrzy