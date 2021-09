"Love Island". Fani porównują Laurę do Magdaleny Karwackiej: "WYGLĄDA IDENTYCZNIE"

Nie jest tajemnicą, że "Love Island" cieszy się w Polsce sporą popularnością. Nic więc dziwnego, że obecnie na antenie Polsatu emitowana jest już czwarta edycja miłosnego reality show. W kolejnej odsłonie rywalizacji atrakcyjnych singli bez wątpienia nie brakuje emocji. Już w najnowszym odcinku show panowie przeniosą się do Casa Amor. To właśnie tam spotkają pięć całkiem nowych uczestniczek, które zawalczą o ich względy i tym samym postarają się o rozbicie dotychczasowych par.

W piątek na oficjalnym instagramowym profilu "Love Island" pojawiły się sylwetki pięciu mieszkanek Casa Amor. I tak widzowie po raz pierwszy mieli okazję ujrzeć Edytę, Martę, Iwonę, Laurę oraz Violettę. Fani programu w komentarzach błyskawicznie przystąpili do oceny walczących o miejsce na "Wyspie Miłości" kandydatek. Uwagę internautów w szczególności zwróciła Laura Zawadzka. Wielu internautów było zachwyconych urodą 24-letniej studentki Szkoły Menedżerskiej. Niektórzy zauważyli natomiast, ze blondynka do złudzenia przypomina... Magdalenę Karwacką.

Karwacka brała udział w drugiej edycji "Love Island", gdzie udało jej się nawet dojść do finału w parze z Igorem. Brunetka i jej partner ostatecznie nie zwyciężyli, do dziś są jednak razem i chętnie chwalą się uczuciem w sieci. Co ciekawe, przed wejściem na "Wyspę Miłości" Magda była już dobrze znana części widzów. Wystąpiła bowiem w ósmej edycji "Top Model", w mediach głośno było również o jej imprezowaniu z raperem Smolastym.

Laura prześliczna; Laura to chyba rodzina z Magdaleną Karwacką. No nawet głos podobny; Dokładnie, też to zauważyłam! Twarz jakby totalnie od Magdy; Mnie też Laura Magdę przypomina, zwłaszcza uśmiech; Laura klasa, druga najładniejsza dziewczyna w historii LI, zaraz po Magdalenie Karwackiej; Laura jak Magda Karwacka; Dokładnie to samo pomyślałam. Wygląda dosłownie identycznie, tylko kolor włosów je różni; Laura to blond wersja Magdy Karwackiej; Laura uśmiech jak Madzia Karwacka - pisali internauci.