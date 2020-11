Magda z "Love Island" i "Top Model" przyznała, że "poprawiła" nos. "Nie uważam, że jest to coś złego"

Jeszcze w czasie, gdy Magda budowała relację na wyspie miłości, fani ochoczo komentowali jej wygląd, podejrzewając, że nie jest to tylko zasługa natury . Celebrytka w końcu postanowiła ustosunkować się do tych dociekań na swoim Instagramie. Magda przyznała, że ma przedłużone włosy oraz korektę nosa za sobą . Zapewniła jednak, że intensywny kolor oczu to już natura, a nie zasługa soczewek (nosi tylko korekcyjne).

Dostaje od was bardzo dużo takich pytań. Tak, miałam operację nosa, w tym roku, pod koniec maja. Od kiedy pamiętam, to zawsze był mój kompleks. Jeśli chodzi o operacje, o medycynę estetyczną, to uważam, że wszystko jest dla ludzi, tylko po prostu z umiarem. Nie uważam, że jest to coś złego, jak ktoś ma jakiś kompleks, chce coś zrobić, to jest tylko jego decyzja - powiedziała.