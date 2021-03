Lech Wałęsa ŻEGNA SIĘ z fanami przed operacją serca: "Nie wiem, czy się jeszcze spotkamy"

Na równie smutne wyznanie Lech Wałęsa zdecydował się w czasie weekendu, gdy ogłosił na swoim koncie na Facebooku, że musi zgłosić się do szpitala. Ten fakt skłonił go do nagrania dziesięciominutowej odezwy skierowanej do śledzących do internautów, w której były prezydent m.in. niejako podsumował swoje osiągnięcia życiowe. Na salę chorych zawitał z kolei w niedzielne popołudnie.