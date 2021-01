Lech Wałęsa rozmyśla o śmierci: "Jeszcze z pięć lat przetrzymam. Nie chcę, żeby mnie robaki jadły"

rozella 1 godz. temu zgłoś do moderacji 309 18 Odpowiedz

Panie Lechu, grzeszysz pan pychą, jako osoba wierząca i to bardzo, powinien pan wiedzieć, że odejdziesz pan , kiedy Bóg powala, nie inaczej. Bardzo współczuję, bo pańskie całe życie, na ktore składała się aktywność w polityce, niestety przeminęło. A to, o co nie dbał pan całymi latami, pozostało... W sumie rodzina w tym żona dobrze żyła, bo pan utrzymywał to wszystko. Więc trochę szacunku i uczucia, mogliby zadziornemu ojcu i dziadkowi okazać... smutne