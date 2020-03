Lech Wałęsa modli się w trakcie epidemii w opustoszałym kościele

majka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak ktos napisał juz "Jak trwoga to do Boga" - nie chcę wyjsć na znieczulicę, ale na hiszpańskich profilach non stop widzę łancuszki, modlitwy, itp. modlić się trzeba cały czas, a jak nadczodzi epidemia to się stosujemy do wytycznych a nie urządzamy street party bo nam bary zamknęli! Może Wałęsa ma jakies przywileje i z tego tytułu sam moze być w Kosciele... nie wiem. Nie wiem też czemu ma służyć ta szopka