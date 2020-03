Lech Wałęsa ROZSZYFROWAŁ kod Starego Testamentu?! Opublikowany przez niego film podaje, że Biblia przewidziała II WOJNĘ ŚWIATOWĄ

Zaledwie kilka dni temu prezydent Lech Wałęsa żalił się w mediach, że ze względu na epidemię koronawirusa stanął oko w oko z bankructwem. Na jego utrzymaniu jest bowiem nie tylko żona Danka, która miesięcznie wydaje rzekomo ponad 7 tysięcy złotych, ale też i reszta rodziny. Wyznanie prezydenta może nieco dziwić, biorąc pod uwagę, że za pojedynczy wykład na zachodzie potrafi on zainkasować nawet do 100 tysięcy euro, ale kto by tam zwracał uwagę na tak "skromne" sumy.