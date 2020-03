Lech Wałęsa kupuje z zięciem pieluchy i popija kawkę w centrum handlowym

76-latek nieustannie krytykuje władzę i jest zdania, że politycy, którzy przyszli "po nim" rujnują Polskę, o jaką niegdyś "walczył". Szczególną niechęcią pała do PiS-u. Na znak protestu były prezydent pojawia się publicznie w koszulce z napisem "konstytucja" i tłumaczy, że będzie się tak ubierał, dopóki "w Polsce łamane będzie prawo".

Ostatnio Wałęsa był widziany w swoim ulubionym T-shircie w jednym z gdańskich centrów handlowych. Wybrał się tam z zięciem, któremu niedawno urodził się syn. Po zrobieniu zakupów, w tym m.in. pieluch, poszli na kawę. Co ciekawe, Lech zabrał do galerii kije do nordic walkingu.