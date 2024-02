Lekarka Tomasza Komendy zabrała głos. "Był niezwykle dzielny"

Pfff 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Jeśli sama szuka w prasie rozgłosu to dno a nie psycholog. Jeśli to prasa ją nachodzi, ro specjalista z klasą i wysokim poczuciu etyki powinien odpowiedzieć: beż komentarza, ponieważ szanuje prywatności moich pacjentów. Jedyne co mogę dodać, to wyrazy współczucia dla rodziny. A tak reklama nazwiska w zawodzie marna, bo Pani psycholog wyszła na niedyskretną plotkarę, którą aż by swierzbiło żeby powiedzieć więcej no, ale niestety nie może, bo to już by było bardzo po bandzie....