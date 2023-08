Lewandowscy świętują z opóźnieniem urodziny Roberta. Wybrali się na wspólną przejażdżkę skuterem. Romantycznie? (FOTO)

Tak Anna i Robert Lewandowscy świętowali urodziny piłkarza

Dopiero we wtorek, dzień po urodzinach piłkarza, znaleźli nieco więcej czasu na to, by poświętować jedynie we dwoje. Tym trenerka również nie zapomniała pochwalić się w social mediach. 34-latka opublikowała selfie, na którym widzimy, jak przyodziani w kaski szykują się z Robertem do jazdy na skuterze. Z racji tego, że Lewy siedzi z przodu, najpewniej to on tego dnia prowadził. Przypominamy, że jego żona nie radziła sobie w tej roli najlepiej... Anna Lewandowska w stylu Conrado "K*RWA, JESTEŚCIE CALI?" Moreno traci kontrolę nad skuterem! (ZDJĘCIA)