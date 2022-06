Anna Lewandowska w stylu Conrado "K*RWA, JESTEŚCIE CALI" Moreno traci kontrolę nad skuterem! (ZDJĘCIA)

alina 18 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

REKLAMODAWCY zrozumcie w końcu że jak coś reklamuje ktoś sławny to nie znaczy że ludzie chcą to mieć też bo będą czuć się lepiej że ma to Lewnadowska czy Rusin czy inna "gwiazda" zalezy nam na dobrych produktach nie na reklamowanych przez gwiazdy