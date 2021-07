"Lex TVN". Gwiazdy stacji walczą o wolne media: "WYTRWAMY"

Joanna 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Moi drodzy, którzy jeszcze nie rozumieją. Nie ważne, że nie lubicie tvn i że waszym zdaniem kłamie, że tvp też nie oglądacie i że macie to w sumie gdzieś. Ważne, ze od czegos trzeba zacząć a ONI właśnie to robią. Na pierwszy rzut pójdzie tvn bo to najłatwiejsze, będą zasłaniali się wejściem innych telewizji niechcianych, jakby faktycznie do ten pory pchały się drzwiami i oknami żeby tylko u nas nadawać. Dlatego chcą niby tv tylko z Europy, a jak wiadomo od 2018 roku tvn w jakieś części jest USA i będzie to pretekst żeby nie przedłużyć im konsesji. Teraz popatrzcie nie będzie tvn, tvn style, tvn7, tvn coś tam bo dużo tego jest, nie wiem czy nie oberwie się Discovery itp nie jestem aż tak zapoznana z tematem. Więc jak nie będzie tvn i tvn24 i tvn7 gdzie mamy wiadomości to z mediów publicznych zostaje tylko Polsat który jeszcze działać ma normalnie i nadawać wiadomości. Jak zauważyliście do tvp nie są zapraszani politycy inni niż PiS. Więc politycy opozycji nie będą mieli możliwości nawet publicznie się wypowiadać gdy tvn zniknie. A nie martwmy się na Polsat niedługo też jakiś paragraf się znajdzie. Więc zostanie tylko tvp który wciąż nie będzie zapraszał posłów opozycji tylko posłów PiS. Nie będzie nam przedstawiana prawda tylko to co chcą żebyśmy wiedzieli. Następnie zauważą, że nie do końca to działa, ponieważ mamy dostęp do internetu, a i na to jakiś paragraf się znajdzie. W Chinach mają własny internet to my też możemy mieć Czy już tak sceptyczni ludzie widzą do czego to prowadzi?