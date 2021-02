MEDIA BEZ WYBORU. Gwiazdy wspierają strajk (ZDJĘCIA)

dobrarada 19 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Pudelku, ja mam taką nieśmiałą sugestię, żebyście Wy oraz inne media tłumaczyli łatwym do zrozumienia językiem, o co chodzi. Z komentarzy wyraźnie wynika, że wiele osób nie rozróżnia przychodu i dochodu, wskutek czego są przekonane, że prywatne media nie chcą płacić podatku dochodowego. Ludzie się denerwują, że im fiskus zabiera nawet z minimalnych pensji, a Wy nie chcecie się dokładać do wspólnej kasy. Jeśli w prosty sposób wytłumaczycie, że według nowego pomysłu rządu macie zapłacić podatek dwa razy, będzie Wam łatwiej zyskać poparcie dla sprzeciwu. Nie zakładajcie, że wszyscy czytelnicy znają definicje słów używanych w ekonomii.