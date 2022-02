Lexy Chaplin wyznaje: "Jestem całkowicie przeciwna aborcji"

Matka 30 min. temu zgłoś do moderacji 30 0 Odpowiedz

Zostanie matką, to zweryfikuje swoje poglądy. Ja mam zdrowe dziecko, bardzo często chorujące (przedszkolne), ale wiem że to minie i dziecko w końcu się uodporni. Choroby dziecka nauczyły mnie pokory i bardzo podziwiam matki dzieci niepełnosprawnych, które są z tymi dziećmi non stop do końca życia. Nawet sobie nie wyobrażam jak jest im ciężko psychicznie.