Liam Payne wiódł burzliwe życie uczuciowe. Z Naomi Campbell połączył go płomienny romans, a ze starszą o dekadę Cheryl doczekał się syna

Liam opisał ją jako "uosobienie doskonałości", a ona nazwała go "piękną duszą". Niedługo później w mediach pojawiły się doniesienia, że ​​Payne miał przechwalać się "oszałamiającym" seksem z modelką. Gdy Campbell została wprost zapytana o schadzkę w programie "The Jonathan Ross Show", Brytyjka stwierdziła, że ​​pogłoski są "zabawne".

No i? - odparła. Nigdy nie rozmawiam o swoim życiu osobistym. Inne imię? To szalone, że jednego dnia jest to jedna osoba, a następnego dnia inna. Kto będzie jutro? To właśnie chcę wiedzieć… Żartuję. Te doniesienia są niesamowite, pełne humoru… Po prostu żyję dalej.