Liam Payne na ostatnich nagraniach. Pojawiły się na jego profilu CHWILĘ PRZED śmiercią!

Liam Payne , znany z występów z boysbandem One Direction , zginął 16 października w Argentynie po upadku z hotelowego balkonu na trzecim piętrze. Fani muzyka na całym świecie nie mogli uwierzyć, że to prawda. Zwłaszcza, że dosłownie chwilę wcześniej na jego Snapchacie pojawiły się nowe treści.

Liam Payne na ostatnich nagraniach przed śmiercią

To jest stół śniadaniowy, przy którym po prostu delektujemy się śniadaniem i kawą, mimo że jest godzina 13:00 - relacjonował.

Dodał też, że zgodnie z planami razem z partnerką mieli jeździć konno, a on sam "pewnie będzie grał w polo". Jak mówił, "to bardzo trudne", ale "chce się trochę pobawić". Na kolejnym nagraniu Liam był już sam, komentując swoje uczesanie.

Ostatnie chwile Liama Payne'a

Tego dnia Liam Payne był szczególnie aktywny na Snapchacie. W innej publikacji nagrał swoją dziewczynę i ich psa podczas oglądania Jimmy’ego Carra w telewizji, prosząc fanów o podpis. Następnie zapozował bez koszulki z Kate do selfie w lustrze.

To piękny dzień w Argentynie. Tak. Bardzo boli. To bardzo trudne - mówił na jeszcze innym filmiku, nawiązując do kontuzji po grze w polo. - Ale dobrze się bawimy tutaj, w domu naszego kochanego przyjaciela Gona.