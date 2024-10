Liam Payne NIE ŻYJE! Były członek One Direction miał 31 lat

Była partnerka oskarżyła go o przemoc względem niej, wydała nawet książkę, a ostatnio zaczęła nagonkę w sieci. Zamiast rozwiązać to w sądzie jak normalny człowiek, to lepiej doprowadzić do linczu. Ludzie siedli na nim i widać jak to się skończyło. Zasłużył na karę, ale nie w ten sposób.