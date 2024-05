Lil Masti mówi o DRUGIM DZIECKU: "Chcę dużo rodzeństwa dla Arii! Może się uda porodem NATURALNYM"

W 2019 roku Aniela odcięła się od dawnego wizerunku i przyjęła pseudonim Lil Masti oraz zaczęła walczyć we freak fightach. W międzyczasie influencerka związała się z przedsiębiorcą Tomaszem Woźniakowskim , z którym jest do dziś. W sierpniu zeszłego roku zakochani doczekali się córeczki , a kilka miesięcy później wzięli ślub cywilny.

Lil Masti nie może się doczekać kolejnego dziecka

Teraz, jak byłam z Arią w bawialni, to zwróciła moją uwagę taka mała dziewczynka (...). Wzruszyło mnie, że ona bawi się sama , bo ja się wychowałam z rodzeństwem - mam siostrę starszą o rok i praktycznie zawsze byłyśmy razem. Wiem, jakie to było super mieć rodzeństwo i mieć się z kim bawić, więc tak mnie to jakoś rozczuliło... I tak sobie pomyślałam, że chcę dużo rodzeństwa dla Arii! - mówi na nagraniu celebrytka.

Zawsze z Tomkiem wiedzieliśmy, że chcemy mieć dużo dzieci, ale ja wolałam zaczekać do tego pierwszego dziecka, które zweryfikuje ten pogląd... I nic się nie zmieniło - dalej chcę mieć dużą rodzinę. Teraz też sobie powtarzam - "ok, zobaczymy przy drugim", ale myślę, że to nic nie zmieni, bo sama wychowałam się w dużej rodzinie i po prostu jest to takie moje marzenie - tłumaczy.