Lil Masti żali się, że "utknęła w Turcji". Internauci zniesmaczeni: "Robi sobie zasięgi na tragedii ludzi"

Lil Masti relacjonuje podróż do Egiptu i oznajmia, że "utknęła w Turcji"

Dolecieliśmy do Turcji i dosłownie minutę temu nam odleciał samolot. Może zdążymy, ale są takie opóźnienia, że to po prostu... za*ebiście. Przez to, że nasz lot został opóźniony, nie zdążyliśmy na lot do naszego miejsca docelowego, a kolejny mamy dopiero jutro o pierwszej w nocy, więc musimy teraz w Istanbule poszukać hotelu. Oczywiście będziemy go mieć free, ze względu na to, że tureckie linie lotnicze zawiodły (...). Kolejny lot mamy za 24 godziny i pani w okienku [mówi] do mnie, że możemy zostać na kanapach albo [pojechać] do hotelu... Dobrze, zostanę i będę tu 24 godziny siedziała... Nie, no to jest jakiś skandal. No nic, idziemy do tego hotelu - żaliła się Lil Masti.