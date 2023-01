Lil Masti prezentuje zmysłową sesję zdjęciową i ogłasza, że JEST W CIĄŻY! (FOTO)

To była ciężka decyzja do podjęcia, bo jednak freak fighty zdominowały moje życie. Stały się całym moim światem, ale podjęcie tej decyzji przyszło mi łatwo. Już od dłuższego czasu z Tomkiem, od dwóch czy trzech lat, mamy ciśnienie, żeby zakładać rodzinę. Zaczęliśmy się starać o dzidzię. Poczułam już takie spełnienie w tym świecie freak fightów, że już mi wystarczy. Nie potrzebuję więcej. Moje marzenie to powiększenie rodziny - mówiła w listopadzie Lil Masti.