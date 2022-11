Lil Masti zrezygnowała z walk w oktagonie, bo chce ZOSTAĆ MAMĄ: "Zaczęliśmy się starać o dzidzię" (WIDEO)

Lil Masti swoją przemianę zawdzięcza między innymi podjętej kilka lat temu psychoterapii. Choć influencerka odniosła kilka sukcesów podczas walk, to w rozmowie z Pudelkiem wyznała, że na tym polu czuje się już spełniona. Niedawno ogłosiła, że kończy karierę freak fighterki. Aniela ma zamiar skupić się na swoim największym marzeniu, czyli założeniu rodziny. Michałowi Dziedzicowi wyznała, że razem z ukochanym rozpoczęli starania o dziecko.

To była ciężka decyzja do podjęcia, bo jednak freak fighty zdominowały moje życie. Stały się całym moim światem, ale podjęcie tej decyzji przyszło mi łatwo. Już od dłuższego czasu z Tomkiem, od dwóch czy trzech lat, mamy ciśnienie, żeby zakładać rodzinę. Zaczęliśmy się starać o dzidzię. Poczułam już takie spełnienie w tym świecie freak fightów, że już mi wystarczy. Nie potrzebuję więcej. Moje marzenie to powiększenie rodziny.