Lil Masti zdradza, ile PRZYTYŁA W CIĄŻY! "Mam to GDZIEŚ!"

Ciąża Lil Masti od samego początku wywołuje spore emocje wśród jej fanów, którzy z ogromnym zainteresowaniem śledzą przygotowania influencerki do momentu, w którym na świecie pojawi się jej córka Aria. Można powiedzieć, że obserwatorzy są w ciąży z Anielą. Choć nie wszystkim podoba się kontent przyszłej mamy, to ta w ogóle nie przejmuje się negatywnymi komentarzami i każdego dnia z jeszcze wielkim zaangażowaniem nagrywa kolejne materiały na swoje media społecznościowe. Influencerka chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami kolejnymi wizytami u specjalistów, przebiegiem ciąży oraz opowieściami na temat tego, jak w ostatnich miesiącach zmieniało się jej ciało.

Lil Masti mówi, ile przytyła w ciąży

Jak ja sobie wyobrażałam siebie pod koniec ciąży, to wyobrażałam sobie, że ja będę miała taki brzuch, że on będzie taki wielgachny, a on jest taki uroczy. Nie jest taki przeogromniasty - opowiada.