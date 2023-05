Tak wygląda młodsza siostra Lil Masti. Ola też próbuje robić karierę w internecie. Ma potencjał? (ZDJĘCIA)

Choć dziś Lil Masti funkcjonuje w przestrzeni publicznej jako zdyscyplinowana zawodniczka MMA, a niebawem odpowiedzialna mama, nie da się ukryć, że przeszła długą drogę. Aniela Bogusz , bo tak nazywa się celebrytka, ma za sobą wiele osobliwych wcieleń. Wszak to właśnie dzięki kontrowersjom była Seksmasterka jest dziś rozpoznawalna i może pochwalić się liczącym 1,2 miliona gronem fanów na Instagramie.

Lil Mast i nie jest jednak jedyną z rodziny, którą ciągnie do świata show biznesu. W social mediach działają także jej siostry - z pewnością znana większości Ada oraz zaczynająca dopiero przygodę z internetem Aleksandra.

Na nagraniach kobieta prezentuje oryginalne stylizacje i kolorowe makijaże. Nie brakuje też publikacji z siostrami oraz na ich temat. Na jej tiktokowym profilu możemy znaleźć m.in. film, na którym żali się na niekończące się pytania dotyczące tego, czy nie wstydzi się tego, co przed laty wstawiała do sieci jej siostra. Okazuje się, że Williams ma to... "w d*pie".