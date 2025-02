Lila Janowska pręży się w bikini na rajskich wakacjach. Opowiedziała o bliźnie na brzuchu

Pudel, ja większości tych ludzi nie znam. Co chwila jakieś inny człowiek i nic o nim nie wiadomo. Jedyne informacje to zrobione piersi, podróże tu i tam bez wartościowych przekazów, awantury towarzyskie itp. itd. Ale kto to jest do diabła? I co mnie obchodzi jakaś obca kobita lub facet? Może chociaż wykupiła lit w kosmos? To już coś, nadzieja na jakieś zainteresowanie.