Lily James kusi w kultowym kostiumie Pameli Anderson ze "Słonecznego Patrolu". Podobna? (ZDJĘCIA)

Teraz w sieci ukazały się nowe zdjęcia Lily James, która wcisnęła się w kultowy, czerwony kostium kąpielowy. Strój ten to symbol serialu Słoneczny patrol - produkcji, która w latach 90. była dla Kanadyjki trampoliną do wielkiej kariery. Jak podają media zza oceanu, do tej roli James musiała założyć sztuczny biust, aby osiągnąć rozmiar 34DD. Co ciekawe, sama Pamela Anderson nazwała nową produkcję "tanią podróbą" i zapowiedziała, że nie zamierza jej oglądać.