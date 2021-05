Lily James i Sebastian Stan na pierwszym zdjęciu z planu serialu o sekstaśmie Pameli Anderson i Tommy'ego Lee (FOTO)

kotek 58 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

No ale przeciez oni oboje specjalnie wypuscili porno tasme dla kariery. Tak samo jak Paris Hilton. Po co odgrzewac starego kotleta i dorabiac do tego ideologie i jeszcze robic na tej podstawie serial. Kto to bedzie ogladac?!