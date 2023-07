Lily-Rose Depp przyłapana na randce ze swoją dziewczyną 070 Shake. Panie nie szczędziły sobie CZUŁOŚCI (ZDJĘCIA)

Lily-Rose Depp w ostatnim czasie była dość głośnym nazwiskiem, kiedy to wyemitowany został "Idol". Jeszcze przed premierą serialu, pojawiło się sporo kontrowersji, kiedy to wyszło na jaw, że atmosfera na planie nie była zbyt dobra. Później fani denerwowali się, że produkcja inspirowana jest życiem Seleny Gomez. Nie wydawało się to takie nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę, że przy powstawaniu scenariusza współpracował The Weeknd, który spotykał się z gwiazdą Disneya.