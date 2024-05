Linda Evangelista po raz PIERWSZY od prawie DEKADY pojawiła się na MET Gali. Ikona lat 90. zniknęła z mediów po nieudanym zabiegu (ZDJĘCIA)

Karla 35 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

Aż się łezka kręci na wspomnienie lat 90-tych i ery supermodelek. Linda, Karen Mulder, Tyra Banks, Cindy Crawford i Naomi Campbell to był absolutny top of the top. Te dzisiejsze modelki nawet podjazdu nie mają. Straszne co zrobili Karen tylko dlatego, że powiedziała głośno jakim bagnem jest showbiz i świat mody. To była jedna z piękniejszych kobiet jakie kiedykolwiek widziałam