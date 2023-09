Lizzo "przyłapana" w Malibu. Piosenkarka WYEKSPONOWAŁA kształty w siateczkowej stylizacji (ZDJĘCIA)

Choć Lizzo jest aktywna artystycznie od wielu lat, to dopiero w 2019 roku udało jej się przebić do mainstreamu. Gdy osiągnęła sporą popularność, szybko okrzyknięto ją ikoną ciałopozytywności oraz samoakceptacji. Wykonawczyni hitu "About Damn Time" przyzwyczaiła swoich fanów do paradowania w nieco kontrowersyjnych stylizacjach i częstego eksponowania ciała. Zaledwie kilka miesięcy temu Lizzo odwiedziła Polskę - wystąpiła jako jedna z głównych gwiazd Open'era i popijała nadwiślańskie piwo na koncercie Beyonce w Warszawie.