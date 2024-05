Loewe sprzedaje top za 1600 zł. U Mai Bohosiewicz podobny. Bardzo podobny

Www 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie wierzę za co Te 1650 zł ? Serio ktoś to kupuje ? Tych celebrytów pogrzało, i pogrzało tych co to wszystko finansują. Niezłą sobie marzę nabiła. Szok. Ja te 1600 mam na tyg rehabilitację dla dziecka