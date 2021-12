TYLKO NA PUDELKU: Tak wygląda butik Małgorzaty Rozenek! Zrobi z tego "House of Majdan"? (ZDJĘCIA)

Kilka miesięcy temu do szerokiej gamy biznesów Małgorzaty Rozenek dołączyła marka odzieżowa. Jak można się domyślać "Perfekcyjna" od początku przy każdej możliwej okazji promuje produkty Mrs. Drama , zachwalając je pod niebiosa.

Choć ceny ubrań by Małgonia nie są najniższe , a według niektórych jej "koleżanek" z branży "niewiele mają wspólnego z trendami ", ona sama nie zamierza się poddawać. 43-latka od pewnego czasu w pocie czoła pracuje nad własnym butikiem , którego otwarcie zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek.

Choć do 6 grudnia zostało jeszcze parę dni, udało się nam dotrzeć do zdjęć z wnętrza odzieżowego salonu Rozenek. Jak można było się domyślać, lokal, tak jak dom Majdanów, urządzony jest "na bogato". Nie brakuje odpowiedniego oświetlenia, dywanów, wygodnych foteli dla klientów oraz wazonów. Przypominamy: Wazony, które wyglądają jak Małgorzata Rozenek (ZDJĘCIA). W razie gdyby ktoś miał wątpliwości, do kogo należy sklep, celebrytka zawiesiła na jego ścianach... swoje zdjęcia. Nie zabrakło i wspólnych fotografii z Radziem.