Loni Willison przemierza Los Angeles, pchając wózek ze swoim dobytkiem. 41-letnia modelka przeszukiwała kontener (ZDJĘCIA)

Honorata 16 min. temu

No i to jest ta płynąca złotem Ameryka! Jak jest się na topie to czerwone dywany, kontrakty i odcinanie kuponików. Jak ktoś nie da rady, to nie ma opieki, nie ma oparcia, nie ma opieki społecznej bo już się na niej nie zarabia!!! To jest okrutne, to jest obrzydliwe, że piękną i znaną w przeszłości modelką, fotografuje się na śmietnikach! To jest poniżanie!!! To jest perfidia! Pytam: ile osób chciało jej pomóc? Gdzie są osoby, które zarabiały na jej popularności? Serce boli 😭