"Love Island". Nowa uczestniczka próbuje swoich sił jako PIOSENKARKA: "Szukasz kici na balety, na twe żądze i podniety"

KRZEMIŃSKA 11 min. temu

Ja się tak wkur..iłam dzisiaj, ponieważ wezwał mnie Prezes do siebie, ponieważ jestem jedyną w firmie specjalistką ds. ochrony środowiska. Pyta się mnie, co trzeba zrobić, żeby składowisko odpadów zrobić na terenie firmy, ja mu mówię, że trzeba złożyć wniosek do WIOŚ. Jednak powiedziałam mu, że po co to zakładać składowisko, skoro mamy podpisane umowy na wywóz odpadów. No i zapytałam się, po co do takiego czegoś dąży i kto go nakierował., a on mi odpowiedział, że to on jest od zadawania pytań, a nie ja. Nie rozumiem, dlaczego w tej firmie psuje się coś, co jest dobre.