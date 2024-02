"Love Never Lies". Bill zdradził partnerkę SZEŚĆ RAZY (i siódmy w programie). Sam mówi: "Ja bym zdrady nie wybaczył". Internauci WŚCIEKLI

Program "Love Never Lies" z Mają Bohosiewicz w roli prowadzącej powrócił z drugim sezonem. W show Netfliksa dla odmiany nie zobaczymy singli, którzy szukają miłości w ciepłych krajach, lecz pary walczące o zażegnanie kryzysu w swoich relacjach. Ich prawdomówność sprawdza specjalna maszyna, która klasyfikuje ich odpowiedzi na pytania jako prawdę lub kłamstwo. Jak to się skończy? Dowiemy się już wkrótce.

Zdradził sześć razy i kamery go nie powstrzymały. "Love Never Lies" ma nową "gwiazdę"

W tym sezonie jedną z par są Sandra i Bill, którzy, mimo stosunkowo krótkiego stażu jako para, mają wyraźne problemy z zaufaniem. Wszystko przez zdrady mężczyzny, które partnerka musiała mu wybaczyć już sześciokrotnie (!). Co więcej, kamery go nie powstrzymały i w programie zdradził ją po raz siódmy. Gdy wylądował w "willi pokus", między nim i dobraną do niego singielką doszło do pocałunku.

Trudno powiedzieć, czy dla Sandry niewierność partnera była zaskoczeniem, ale z całą pewnością sprawiła jej duży zawód. Gdy o wszystkim się dowiedziała, nie była w stanie ukryć łez. Mając najwyraźniej świadomość, że ma niewiele do stracenia, sama wdała się we flirt z singlem, gdy to ona trafiła do "willi pokus".

Na tym jednak nie koniec, bo jest jeszcze pewien szczegół. O ile Sandra wybaczała partnerowi zdrady, czego ten najwyraźniej nie był w stanie docenić, sam Bill stwierdził w jednym z odcinków, że nie byłby w stanie wykazać się podobną wyrozumiałością. Mimo że sam zdradził ukochaną już siedem razy, to twierdzi, że:

Zdrady bym nie wybaczył .

Fani miażdżą Billa z "Love Never Lies". Nie szczędzą mu gorzkich słów

Reakcji widzów można się było w tej sytuacji domyślić. Internauci już zalewają negatywnymi komentarzami profile programu, podobnie zresztą jak profile Billa na Instagramie i TikToku. Ten w kolejnych nagraniach pokazuje, że krytyka po nim spływa i nie przejmuje się kąśliwymi uwagami. Tych jednak zdecydowanie nie brakuje.

Nie wiem, co ta dziewczyna z nim robi; Nikt mnie tak dawno nie obrzydził. Szkoda mi tej dziewczyny; Uciekaj, dziewczyno, uciekaj, gdzie pieprz rośnie; Jestem w szoku, że ona może nadal mu to wybaczać. Raz to za dużo, a co dopiero sześć?; Jak można robić takie świństwo drugiej osobie... Masakra; Szkoda dziewczyny, taka śliczna, zasługuje na kogoś lepszego - czytamy.

To zresztą tylko skromna próbka, która nadaje się do zacytowania. Część komentujących skupia się nie tylko na zachowaniu Billa, ale także samej Sandry, której zarzucają bezradność w obliczu kolejnych zdrad partnera.

Szkoda jej, powinna go zostawić i tyle; Zdradza cię, bo zawsze mu wybaczasz i to się już nie zmieni. Jesteś warta milion razy więcej; Dziewczyno, jesteś ponad to! Zasługujesz na prawdziwą miłość, Mam ogromną nadzieję, że Sandra od niego odejdzie. Szkoda mi jej; Wybaczyła mu sześć razy i nadal są razem? Ja bym nie wybaczyła nawet raz - piszą fani.

Myślicie, że ich relacja kolejny raz przetrwa?

