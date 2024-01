Zdrady, tajemnice i brak zaufania! Poznajcie uczestników drugiego sezonu "Love Never Lies Polska"

Enigma 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kamil 28l i Paula 24l - ona chce stabilizacji i założenia rodziny, on nie jest pewny że to czas na stabilizację. Paula wiej od typa. On nie to że nie jest pewny czy to odpowiedni czas, tylko to nie jesteś ty. I on o tym wie i czeka na tą właściwą. Zmarnuje ci najlepsze lata życia i kopnie w d. Sam ma 28 lat i trzyma się ciebie, bo wie że na rynku matrymonialnym już czas kiedy mógł przebierać ma za sobą. Słuchaj starszej koleżanki. Znajdź kogoś dla kogo będziesz tą właściwą.