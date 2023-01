"Love Never Lies Polska". Pytania zaskoczyły uczestników. A to był dopiero początek

Materiał powstał we współpracy z Netflix

"Love Never Lies" to format, który podbił już Hiszpanię. Teraz przyszedł czas na Polskę! Od 25 stycznia pierwsza część programu z Mają Bohosiewicz w roli prowadzącej wylądowała na Netflix. I choć na finał będziemy musieli poczekać do 1 lutego, w internecie już ukazują się kolejne reakcje na emocjonalny rollercoaster, jaki funduje ten show.

W luksusowej willi "Love Never Lies Polska" zamieszkali Kasia i Kornel, Lilia i Andrzej, Ida i Mateusz, Bruno i Jędrzej, Wika i Jasiek oraz Bernadeta i Dominik. Dopiero na miejscu okazało się, że kluczem do wygranej w programie będzie prawdomówność. Zasady są proste: za udzielenie prawdziwej odpowiedzi na niewygodne pytania dotyczące ich relacji do wspólnej puli trafia 2000 zł. Każde kłamstwo natomiast zmniejsza ją o 1000 zł. O weryfikacje prawdomówności zadbał profesjonalny wykrywacz kłamstw Eye Detect®, którego w żaden sposób nie da się oszukać.

Już pierwszego wieczoru Maja Bohosiewicz zaprosiła uczestników na ceremonię, gdzie usłyszeli odpowiedzi swoich partnerów i partnerek na pytania, które w ich związku dotychczas pozostawały bez odpowiedzi. Wielu z nich nie kryło zaskoczenia…

Był seks? Czy nie było?

Na pierwszy ogień poszli Kasia oraz Kornel, których związek w przeszłości zakłóciła dwumiesięczna przerwa. Ten czas pozostawił w Kasi dużo wątpliwości, zwłaszcza że przez 2 lata bycia z Kornelem nie usłyszała żadnej deklaracji uczuć. Dlatego zaadresowane do niego pytanie "Czy w przerwie w związku z Kasią miałeś kontakt seksualny z inną kobietą?" sprawiło, że nie tylko Kasia wstrzymała oddech.

Gdy przyszła pora na pytanie do Kasi, emocje znów sięgnęły zenitu. A brzmiało ono: "Czy jesteś z Kornelem dla pieniędzy?". Warto tutaj dodać, że chłopak na co dzień prężnie rozwija się na dochodowym rynku kryptowalut.

A to dopiero początek.

Ukryta relacja ze współlokatorem?

Gorąco zrobiło się także, gdy odpowiedzi na pytania dotyczące swojej przeszłości usłyszeli 27-letni Bruno oraz 28-letni Jędrzej, którzy są w udanej relacji od prawie trzech lat. Okazuje się jednak, że choć obydwoje są przekonani o swoim szczerym uczuciu i oddaniu, nie wiedzą o sobie wszystkiego. Dlatego, gdy Brunowi przyszło odpowiedzieć na pytanie "Czy Jędrzej wie o Twoich intymnych relacjach ze współlokatorem?", chyba każdego przeszły ciarki.

Problematyczna (nie)wierność.

Z mocnym pytaniem – o zdrady - musiał zmierzyć się również Andrzej, który od 5 lat jest w związku z Lilią. Poddany badaniu wykrywaczem kłamstw Andrzej okazał się prawdomówny, jednak czy jego odpowiedź rzeczywiście ucieszyła Lili? W przypadku Dominika i Bernadety chłopak miał odpowiedzieć na pytanie czy utrzymuje kontakt z byłą dziewczyną, o którym nie wie jego obecna partnerka. Czy mówił prawdę?

Single wkraczają do akcji

Wieczór po pierwszej ceremonii to był dopiero początek emocji. W drugim odcinku ponownie do willi wkroczyła Maja Bohosiewicz, która przekazała uczestnikom, że do gry dołączają... gotowi na przygodę życia single.

Uczestnicy odseparowani od swoich partnerek i partnerów mieli później okazję podejrzeć, jak wyglądały dni spędzone w willi z singlami. Wersje dostępnych relacji video z tego miejsca były dwie: pierwsza z nich – podstawowa i darmowa, druga – premium i płatna 1000 złotych. W takim przypadku trudno mówić o zastosowaniu zasady, czego oczy nie widzą… bo zobaczyć chcielibyśmy wszyscy! Tym bardziej zaskakujące jest to, że nie każdy uczestnik zdecydował się na wykupienie dostępu do dłuższej wersji relacji z udziałem swojej drugiej połówki.

To jednak nie koniec zaglądania prawdzie w oczy. W ciągu następnych dni uczestnicy poznali odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące ich partnerów i związków, a to, co miało być letnią przygodą coraz bardziej zaczyna przypominać wyrok dla każdej z relacji za sprawą ujawniania odpowiedzi na takie pytania jak:

"Czy myślałeś o zerwaniu, odkąd do siebie wróciliście?" "Czy to prawda, że Twoi przyjaciele są dla Ciebie ważniejsi niż Twój obecny partner? ""Czy przekroczyłaś ustalone granice związku, odkąd jest dobrze między Wami? ""Czy uprawiałeś seks z inną dziewczyną, będąc w obecnym związku, więcej niż jeden raz?"

Nie zdradzimy Wam jednak wszystkiego. Tego dowiecie się wyłącznie, oglądając "Love Never Lies Polska" na Netflix, gdzie czeka na Was 6 odcinków tego show. Na finałowy odcinek będziemy musieli poczekać jednak do 1 lutego. Jedno jest pewne: będzie naprawdę grubo…

