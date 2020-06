Lubelski aktywista dyskutuje z Andrzejem Dudą: "Jestem gejem w ośmioletnim związku". Prezydent odpowiada: "JA TEŻ"

ha ha HA HA 7 min. temu zgłoś do moderacji 49 1 Odpowiedz

Rafał Trzaskowski rozpoczął kolejny dzień kampanii wyborczej. Tym razem przemiła pani zaprosiła kandydata "totalnej opozycji" na prezydenta Warszawy do swojego mieszkania. Na jej nieszczęście, wczoraj w mieszkaniu był przeciąg, przez co uszkodzone zostały drzwi. Zauważył to sam Trzaskowski i przystąpił do "bohaterskiej" akcji ratunkowej. Zwykłą taśmą klejącą uratował drzwi, przyklejając szybę przy dźwięku pochwał, takich jak "Taki powinien być prezydent Warszawy".