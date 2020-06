Andrzej Duda ODCINA SIĘ od obrzydliwych obelg Przemysława Czarnka pod adresem społeczności LGBT? "Wszyscy jesteśmy RÓWNI"

Asia 13 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

Ja nie mam problemu ani z ideologią LGBT ani z tym że Kościół zagląda nam jakby mógł we wszystko razem z rządem. Każdy ma swój rozum i powinien sam wiedzieć co jest dla niego dobre i dzieci. Jestem wierzaca ale to nie oznacza że latam co tydzień do kościoła czy codziennie i słucham tego co Ci wszedobylscy wygaduje i nasi kochani rządzący . Ale też nie obawiam się ani geja czy lezbijki . Co rzuci się i mnie zgwałci . Mam koleżankę lezbijke i jest ok.