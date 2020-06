Zdegustowana Maffashion komentuje homofobiczne słowa Andrzeja Dudy: "Jest mi CHOLERNIE WSTYD"

Maffashion to niewątpliwie jedna z polskich celebrytek, które starają się wykorzystywać swoją popularność w słusznej sprawie. Jeszcze kilka tygodni temu blogerka czasowo przekazała swoje konto na Instagramie ratowniczce medycznej , która opowiedziała o kulisach pracy w walce z pandemią koronawirusa. Nie był to zresztą pierwszy raz, gdy celebrytka zaangażowała się w akcję społeczną.

Maffashion nie ukrywa, że taka narracja w polskim dyskursie medialnym jest nie do przyjęcia, czemu dała wyraz w serii Instastories opublikowanych w niedzielę po południu. Blogerka już na wstępie przyznaje, że jest jej zwyczajnie wstyd za to, co rządzący bez cienia zażenowania mówią o osobach LGBT .

Cały świat cytuje słowa naszego prezydenta i my wszyscy, Polacy, dostajemy łatkę homofobów. Zobaczcie, ile było tych fobii w historii świata. "Czarnoskórzy to nie są ludzie", "Żydzi to nie są ludzie", a u nas "środowisko LGBT to nie są ludzie". Zwalam to wszystko na niewiedzę i totalny radykalizm, czystą polskość. (...) "Niech oni nie narzucają nam swoich poglądów", "Niech się nie całują i nie obściskują na ulicach", "Niech sobie żyją, ale nie chcę tego widzieć"... Szczerze? Nigdy nie widziałam całujących się facetów na środku ulicy, prędzej widziałam pary heteroseksualne. Albo, "Niech zostawią nasze dzieci w spokoju", "Zaraza"... - wymieniała z rozżaleniem.