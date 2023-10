Ludzie myślą, że jest siostrą swojej WNUCZKI! Są w szoku, gdy dowiadują się, ile ma lat (ZDJĘCIA)

Lesley Maxwell po rozstaniu z mężem wzięła się za siebie i jak sama twierdzi - jest w najlepszej formie w życiu, a to za sprawą regularnych ćwiczeń na siłowni. Kobieta dzieli się nawet ubraniami ze swoją wnuczką. Oprócz więzów krwi i ubrań, łączy je pasja do sportu. Kobiety mają te same treningi i podnoszą takie same ciężary.