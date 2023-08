Ewa Chodakowska eksponuje wyrzeźbione ciało w bikini. Imponująca forma? (FOTO)

Emka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 52 14 Odpowiedz

Nie wiem co jest z ludzmi, którzy musza pojazywac innym jak wygimnastykowane szczupłe ciało mają, co jedzą, jak bardzo sa super albo co robia ich dzieci i jakimi sa geniuszami. Kogo to interesuje chyba tylko przegrywow życiowych, którzy nie maja własnego życia tylko całe dnie spędzają z telefonem w ręku i marza o zyciu swoich idoli. Kult ciała jest jednak najgorsyy,bo pokazuje,ze możesz mieć zryty beret i być okropna osoba,ale jak masz szczupłe, wysportowane ciało to jestes kims.